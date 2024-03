Tory-Politiker geht zu rechter Brexit-Partei

London. Ein prominentes Mitglied der britischen Konservativen ist zur rechten Partei »Reform UK« übergelaufen, wie der frühere Tory-Vizegeneralsekretär Lee Anderson am Montag bekannt gab. Die frühere Brexit-Partei liegt in manchen Umfragen nur noch wenige Punkte hinter den regierenden Tories von Premierminister Rishi Sunak. Anderson war zuletzt wegen muslimfeindlicher Äußerungen gegen den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan aus der Tory-Fraktion suspendiert worden. Nun ist er der erste Abgeordnete von »Reform UK« im Unterhaus in London, das Mandat für seinen mittelenglischen Wahlkreis Ashfield behält er. Anderson sagte, er rechne bis zur Parlamentswahl, die dieses Jahr stattfinden soll, mit weiteren Überläufern. Der 57jährige hat eine Fernsehsendung bei dem rechten TV-Sender GB News, für die er ein Jahreshonorar von umgerechnet 117.000 Euro erhält. (dpa/jW)