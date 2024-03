Neonazipartei will in Brandenburg antreten

Potsdam. Die neonazistische Kleinpartei »Der Dritte Weg« plant zum ersten Mal zu einer Landtagswahl in Brandenburg anzutreten. Das teilte die Gruppierung über Social-Media-Kanäle mit, wie die Märkische Allgemeine am Montag berichtete. Landesweit laufe bereits die Unterschriftensammlung für eine Zulassung zu der Wahl im September. Die Partei benötigt mindestens 2.000 Unterschriften, um auf dem Wahlzettel vertreten zu sein. »Der Dritte Weg« war bisher nur in Rheinland-Pfalz zu Landtagswahlen angetreten, dabei erhielt sie im Jahr 2016 0,1 Prozent der Wählerstimmen. Zu den Landtagswahlen in Sachsen 2019 hatte der Landeswahlausschuss der Partei die Zulassung zur Wahl verweigert. (jW)