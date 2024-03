»Grenzen öffnen für Menschen – Grenzen schließen für Waffen«. Mahnwache vor dem Rheinmetall-Standort Rostock. Produkte des Rüstungskonzerns werden weltweit exportiert. Unter anderem im Krieg in Gaza werden sie eingesetzt. Die Losung ist »Rheinmetall entwaffnen«. Freitag, 15. März, 12.00 Uhr. Ort: Grün- und Gehwegfläche gegenüber dem Tor, Schutower Ringstraße 1, Rostock. Veranstalter: Rostocker Friedensbündnis

»Kubas Herausforderungen und Perspektiven 2024«. Vortrag und Diskussion mit Fernando González Llort, Vorsitzender des Instituts für Völkerfreundschaft (ICAP), und der ICAP-Mitarbeiterin Déborah Azcuy Carrillo. Was geht in Kuba vor? Was sind die aktuellen Herausforderungen? Wie sehen die neuen politischen Ansätze aus? Welche Innovationen gibt es in der Wirtschaftspolitik? Was kann die Sozialpolitik leisten? Was ist die »Zone des Friedens« in Lateinamerika? Sonntag, 17. März, 14.00 Uhr. Ort: Robert-Havemann-Saal, Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, Berlin. Veranstalter: Netzwerk Cuba

»Mahnwache vor dem US-Generalkonsulat«. Wir fordern am Vorabend des »Tages des politischen Gefangenen« die sofortige Freilassung von Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal! Sonntag, 17. März, 18.00 Uhr. Ort: US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt am Main. Veranstalter: Regionalgruppe der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba und die Solidaritätsgruppen Freiheit für Mumia Abu-Jamal und Freiheit für Leonard Peltier