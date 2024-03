Neuer ältester Wald der Erde

Cambridge. Britische Forscher haben einen neuen Rekordhalter ermittelt. Es geht um den ältesten Wald der Erdgeschichte. Vor etwa 386 Millionen Jahren befand sich demnach an den heutigen Küsten bei Devon und Sussex in Großbritannien eine Art Palmenwald. Die versteinerten Reste wurden jetzt von einer Forschungsgruppe um Neil Davies von der Cambridge University untersucht, die ihre Ergebnisse im Journal of the Geological Society vorstellte. Die gefundenen Fossilien sind vier Millionen Jahre älter als die des bislang ältesten bekannten Waldes, der im Gebiet des heutigen US-Bundesstaats New York vegetierte. Der Wald in Großbritannien konnte der Pflanzengruppe Calamophyton zugeordnet werden. Dabei handelt es sich um palmenähnliche Gewächse, die aber näher mit Farnen verwandt sind. Ihre Stämme waren hohl und anstelle von Blättern trugen sie sehr viele dünne Zweige, die sich mittels Photosynthese immer weiter aufspalteten. Zudem waren die Bäume deutlich kleiner als heutige Waldbäume in England und ähnlichen Regionen. Bereits in maximal vier Metern erreichten sie ihren Kronenraum. Im Laufe ihres Wachstums warfen sie ihre unteren Äste ab, was eine dichte Bodenschicht zur Folge hatte, die wahrscheinlich für wirbellose Tiere einen Lebensraum bot. (jW)