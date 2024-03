Studie: Klimakatastrophe kommt auf Europa zu

Brüssel. Europa muss sich auf kata­strophale Klimarisiken vorbereiten. Das teilte die EU-Umweltagentur am Montag mit. Zu den Gefahren zählten Überschwemmungen und tödliche Hitzewellen. Der sich verschärfende Klimawandel werde in diesem Jahrhundert jeden Teil der Wirtschaft und Gesellschaft treffen, heißt es in der ersten Studie der Behörde zu Klimarisiken in Europa. Demnach ist Europa der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Der Umweltagentur zufolge wird das Ausmaß der Schäden auch davon abhängen, ob die politischen Entscheidungsträger jetzt handelten. Die EU-Behörde skizziert in ihrem Ausblick mehrere Szenarien. Unter pessimistischen Annahmen werden bis zum Ende des Jahrhunderts Hunderttausende Menschen den Hitzetod sterben. Allein die Überschwemmungen von Küstenregionen würden demnach einen Schaden von jährlich einer Billion Euro übersteigen. (Reuters/jW)