Nächste Panne bei Boeing-Flug

San Francisco. Ein Flugzeug des Typs Boeing 777 hat am Donnerstag (Ortszeit) kurz nach dem Abflug von San Francisco einen Reifen verloren. Er fiel Sekunden nach dem Start ab, krachte auf einem Parkplatz in mehrere Wagen. Die Maschine, mit der 249 Menschen auf dem Weg nach Osaka in Japan waren, wurde nach Los Angeles umgeleitet und konnte dort notlanden. Erst im Januar war bei einer Boeing 737 Max kurz nach dem Start im US-Bundesstaat Oregon ein Teil der Kabinenwand herausgebrochen. (AFP/jW)