Wirtschaftsflaute in Euro-Zone

Berlin. Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist denkbar knapp an der Rezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Im Sommerquartal war die Wirtschaft um 0,1 Prozent geschrumpft. Bei zwei Minusquartalen spricht man von einer technischen Rezession. Die Flaute wird laut Zentralbank-Präsidentin Christine Lagarde noch eine Weile andauern. (Reuters/jW)