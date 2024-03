UK: Sexualstraftaten von Dutzenden Polizisten

London. Seit dem Femizid an der Londonerin Sarah Everard durch einen aktiven Polizisten vor drei Jahren sind Dutzende britische Beamte wegen Sexualstraftaten verurteilt worden. Die tatsächliche Zahl liege vermutlich viel höher, berichtete der Sender Sky News am Sonntag. Die meisten Polizeien im Land inklusive der Londoner Metropolitan Police, bei der Everards Mörder gearbeitet hatte, hätten keine Daten zur Verfügung gestellt. Verurteilt wurden die Beamten unter anderem wegen Vergewaltigung, sexueller Belästigung, sexualisierter Gewalt an Kindern oder des Besitzes pornographischer Aufnahmen von Kindern. Sky News hatte Informationsfreiheitsanfragen an alle Polizeidirektionen in Großbritannien geschickt. Daten von 19 der mehr als 40 Stellen ergaben, dass seit dem Mord an Everard mindestens 119 Beamte verurteilt wurden, die meisten davon Männer.

Ein Polizist hatte Everard am 3. März 2021 mit Hilfe seines Dienstausweises entführt, vergewaltigt und ermordet. Seit diesem Femizid seien Männer als Täter oder dringend Tatverdächtige für den Tod von 350 Frauen im Land verantwortlich, berichtete die Zeitung Independent am Sonnabend unter Berufung auf die Datenbank Femicide Census. (dpa/jW)