Kurdische Frauen grüßen die Frauen Afghanistans: »Wir haben ein freies Leben und eine ganze Welt zu gewinnen«

Die Gemeinschaft der Frauen Kurdistans (KJK) schickte anlässlich des Internationalen Frauenkampftags ein Grußwort an die Revolutionäre Vereinigung der Frauen Afghanistans (RAWA)

Liebe Genossinnen, liebe Schwestern von RAWA,

zuallererst grüßen wir euch am 8. März, dem Internationalen Frauentag, und die Frauen auf der ganzen Welt, die gegen Männerherrschaft, Kolonialismus, religiösen Fundamentalismus, Nationalismus und Kapitalismus kämpfen. Wir gedenken respektvoll aller revolutionären Frauen, die ihr Leben für diese Sache verloren haben, und wir erneuern unser Versprechen, dass wir ihr Andenken in unserem Kampf lebendig halten und ihre Träume verwirklichen werden.

Obwohl wir in verschiedenen Ländern gegen unterschiedliche koloniale und patriarchale Kräfte kämpfen, sind wir uns bewusst, dass wir gegen verschiedene Versionen desselben Systems kämpfen. Aus diesem Grund sehen wir euren Kampf als unseren eigenen Kampf an und führen euren Kampf in unserem eigenen Kampf aus.

Heute, inmitten eines dritten Weltkriegs, sehen wir deutlicher, dass sich das kapitalistische System von Krise und Ausbeutung ernährt. Das patriarchalische kapitalistische System hat alle seine Gewaltkapazitäten mobilisiert, um seine Herrschaft aufrechtzuerhalten. Jeden Tag werden neue Kriege geführt, Menschen werden vertrieben, ihr Land und ihre Ressourcen werden konfisziert. Tod, Armut, Migration und Folter werden den Gemeinschaften zugefügt. Frauen und generell die Menschen können unter diesem System nicht atmen.

Obwohl die Nationalstaaten, die Teil des kapitalistischen Systems sind, miteinander um die Weltherrschaft kämpfen, führen sie ihren wahren Krieg gegen Frauen, Völker und die Natur. Es ist, als ob ein unerklärter Krieg gegen die Frauen in der ganzen Welt geführt wird. (…) Angesichts der Tatsache, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Frauen sein wird, hat das hegemoniale männliche Staatssystem trotz aller Widersprüche einen vereinten physischen, psychologischen, wirtschaftlichen und vor allem ideologischen Angriff auf die Frauen gestartet. Frauen, die nicht gehorchen, die ein Bewusstsein entwickelt haben, die aufgestanden sind und sich organisiert haben, sind ihr größter Alptraum. Aus diesem Grund haben sich die Attentate auf Pionierinnen in den letzten Jahren verschärft, und Zehntausende von ihnen wurden in Gefängnisse geworfen. Jede Entwicklung, die für die Frauenrevolution steht, ist dem totalen Angriff des Systems ausgesetzt. Heute werden die revolutionären Gebiete von Rojava, wo ein Frauensystem aufgebaut wird, vor den Augen der Weltöffentlichkeit ununterbrochen vom faschistischen türkischen Staat angegriffen. (…)

Dass der Kampf der Frauen nicht nur ein Kampf für die Rechte der Frauen ist, zeigte sich bei den Aufständen im Iran, als sich alle Unterdrückten unter der Losung Jin Jiyan Azadî vereinigten. (…) Wenn wir Frauen uns gegen alle Trennungs- und Herrschaftspolitiken des von Männern dominierten Systems vereinen, unsere Organisation auf lokaler, regionaler und universeller Ebene aufbauen und unsere Selbstverteidigung entwickeln, kann uns keine Macht besiegen. Als eure Schwestern sagen wir: Wir haben nichts zu verlieren, aber wir haben ein freies Leben und eine ganze Welt zu gewinnen.