Minister Habeck reist in die USA

Washington. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist am Mittwoch zu einer mehrtägigen Reise in die USA aufgebrochen. Habeck will dort bis Sonnabend Wirtschaftsvertreter und Politiker treffen. Themen der Reise sind nach Angaben seines Ministeriums aktuelle wirtschafts-, energie- und klimapolitische Fragen. Es gehe darum, die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA langfristig zu stärken und die Zusammenarbeit bei technologischen Zukunftsfragen voranzutreiben. (dpa/jW)