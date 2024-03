Beijing verteidigt Wachstumsziel für 2024

Beijing. China hat sein Wachstumsziel von rund fünf Prozent für dieses Jahr verteidigt. »Viele blicken auf diese Sache, weil Chinas Wirtschaft von allen Seiten große Aufmerksamkeit bekommt«, sagte der Vorsitzende der staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, Zheng Shanjie, am Mittwoch in Beijing. Das Ziel für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr sei aber wissenschaftlich geprüft worden und passe zum Potential, welches die Wirtschaft derzeit habe, sagte er. (dpa/jW)