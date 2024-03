Wirtschaftsinstitut geht von Rezession aus

Berlin. »Die deutsche Wirtschaft ist wie gelähmt«, gab das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch bekannt. Das BIP werde im ersten Quartal weiter schrumpfen, das Land in die Rezession rutschen. Für das Gesamtjahr senkte das kapitalnahe Institut seine Wachstumsprognose von 0,7 auf 0,2 Prozent. Das entspricht der Regierungsprognose. Während Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser die drohende Abschottung der USA als wichtigsten Abnehmern deutscher Exporte am Mittwoch als »Risiko« bewertete, war sein Vorgesetzter bemüht, solche Befürchtungen zu zerstreuen: »Die Europäer werden auch weiter in die USA exportieren können«, beteuerte Ifo-Präsident Clemens Fuest mit Blick auf einen möglichen Wahlsieg Donald Trumps im November. (Reuters/jW)