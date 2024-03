»Was tun gegen Femizide? Morde an Frauen verhindern!« Diskussionsveranstaltung. An fast jedem dritten Tag wird eine Frau wegen ihres Geschlechts in Deutschland getötet – zumeist von ihrem (Ex-)Partner. Als Gesellschaft stehen wir am Anfang der Debatte, viele Akteure tun sich noch schwer damit, diese Taten als das zu benennen, was sie sind: Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind und weil Männer aus Besitzdenken heraus die Kontrolle nicht verlieren wollen. Mittwoch, 6.3., 19 Uhr. Ort: Linkstreff, Theodor-Heuss-Platz 17, Bremerhaven. Veranstalter: Die Linke Bremerhaven

»Feministisch – Solidarisch – Gewerkschaftlich«. DGB-Demonstration. Unter dem Motto »Schlechte Arbeitsbedingungen, Niedriglöhne, Armut und Unterdrückung – nicht mit uns!« ruft das Bündnis »Beschäftigte in der Sozialen Arbeit« auf, sich zusammenzuschließen und gemeinsam in der DGB-Demo für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und eine andere Sozialpolitik mitzumarschieren. Freitag, 8.3., 11 Uhr. Ort: Oranienplatz, Berlin-Kreuzberg. Veranstalter für den Block: Beschäftigte in der Sozialen Arbeit

»Wir lassen uns die Erinnerung nicht rauben!« Kundgebung. Einen Monat nach dem Diebstahl der Gedenktafel werden wir eine neue Tafel am ehemaligen Standort des Zwangsarbeiterlagers Onkel-Bräsig-Straße enthüllen. Die Nachricht über den feigen Anschlag löste nicht nur Empörung aus, sondern bewegte viele Menschen dazu, für die neue Tafel zu spenden. Sonnabend, 9.3., 11 Uhr. Ort: Neben dem Häuserblock Onkel-Bräsig-Str. 2–4, Berlin. Veranstalter: Hufeisern gegen rechts