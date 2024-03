Teutopress/IMAGO Nicht ganz auf dem neuesten Stand: Sabine Adler

Vorm Krieg war DLF-Korrespondentin Sabine Adler – eine der vielen Frauen, die gern journalismusförmige Propaganda gegen Russland verbreiten – besser drauf. Sie sprach vor allem über das, was Putin vorhaben könnte – eine Lizenz zur Verbreitung von allem, was sich an knallharter Recherche aus Fingern saugen lässt. Dann kam der Februar 2022, Putin ist im deutschen Staatsfunk schon erledigt, bevor ihn ein TAURUS erwischt, bleibt leider noch Russland. Bang fragt der DLF-Moderator: Hat sich der Westen mit seinen Sanktionen verkalkuliert? Frau Adler antwortet: langfristig nicht. Dass der Wirtschaftskrieg bislang vor allem die deutsche Ökonomie torpediert – nicht dran rühren. Adler meldet »großen Einbruch« beim russischen Autobau. Internationale Statistiken besagen: Das war 2022. 2023 Produktionsanstieg um 16 Prozent auf mehr als 700.000 Fahrzeuge, mit Importen wurden 1,3 Millionen verkauft, nähert sich dem Vorkrisenniveau. Kann deutschen Hörern nicht zugemutet werden, denen muss Sabine Adler reichen. (as)