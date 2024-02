EU-Einschränkungen bei Abfallexporten

Strasbourg. Plastikmüll aus der EU darf künftig nur noch unter strengen Bedingungen ins Ausland verschifft werden. Das EU-Parlament stimmte am Dienstag für ein Gesetz, das unter anderem die Ausfuhr von Plastikmüll in Länder außerhalb der OECD verbietet. Nach dem neuen Gesetz dürfen die Mitgliedstaaten künftig also keinen Plastikmüll mehr etwa nach Südostasien oder Afrika verschiffen. Die Regelung greift voraussichtlich im Herbst 2026. (AFP/jW)