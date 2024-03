International

In der außenpolitischen Zeitschrift aus Wien fragt Wendelin Ettmayer, was aus der jahrzehntelang diskutierten »Globalisierung« geworden ist. Markus Schauta berichtet über den »Siedlerterror« im Westjordanland. Jan Ritter schreibt über die Lage der Kurden im Iran. Přemysl Janýr beschreibt Tschechien als Land, dessen Establishment »neokonservativer als die Neocons« ist. Während dieses Establishment versuche, sich durch »übereifrige Gesten« die Gunst des Hegemons zu sichern, wachse die Kluft in der Gesellschaft. Günter Spreitzhofer nimmt mit den Kapverdischen Inseln ein »merkwürdiges Stück Afrika« in den Blick: 750.000 Kapverdier leben im Ausland, nur noch 510.000 auf den in der portugiesischen Kolonialzeit komplett gerodeten Inseln. Nun entstehen »Ressortstädte für Rentner und Reisende« aus Europa, die »Floridarisierung der Kapverden« läuft. (jW)

International. Die Zeitschrift für internationale Politik, Nr. 1/2024, 67 Seiten, 7,50 Euro, Bezug: Arbeitsgemeinschaft Internationale Publizistik, Quellenstraße 2C, A-1100 Wien, E-Mail: office@international.or.at

Antifa

In der neuen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA haben Ruth Stiasny-Seligmann und Kay Seligmann »Argumente und Fakten gegen falsche Behauptungen und reaktionäre Scheinlösungen zu Flucht und Migration« zusammengetragen. Peter Nowak warnt vor »falschen Analogien« bei der Einordnung des rechten Treffens in Potsdam. Janka Kluge erinnert an die im Januar 2024 verstorbene Feministin und Antifaschistin Ingrid Strobl. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, März/April 2024, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

IMI-An alyse

In der Analysereihe der Informationsstelle Militarisierung (IMI) hat Elvin Çetin Eckdaten zu den deutschen Rüstungsexporten nach Israel zusammengetragen. Das Spektrum reicht von Raketenkorvetten, die im Oktober 2023 erstmals bei Angriffen auf Gaza von See her eingesetzt wurden, über Munition für Panzerhaubitzen, Motoren für Kriegsschiffe und Panzer bis hin zu Getrieben für den schweren Kampfpanzer »Merkava«. (jW)

IMI-Analyse, Nr. 9/2024, 4 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser Download: www.imi-online.de