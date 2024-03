NDR/jumpmedientv/Christian Struck Normalerweise ist hier Stau: Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt im gesperrten Elbtunnel

Futurama

Roboter Street Day

Hartnäckige Sache, diese Bigotterie in Sachen konsensualer Liebe: Die einen dürfen (ja sollen) miteinander, den andern wird es verboten. Wie hier Bender und Amy. Letztere war Kif zu flirtfreudig, also hat er sich von ihr getrennt. Amys neue Liebe aber ist eine künstliche, na ja, Intelligenz, und Robosexualität gilt zu Beginn des 31. Jahrhunderts als illegal. USA 2010.

Comedy Central, 14.30 Uhr

Im Herzen Massai

Kenias erste Rangerinnen

Rund um den Amboseli-Nationalpark, am Fuße des Kilimandscharo, liegt ihr Einsatzgebiet: Zwei Rangerinnen legen täglich rund 25 Kilometer zu Fuß zurück, um in der Savanne Wildbestände zu dokumentieren. Hat sich ein Raubtier bei einer Herde bedient, werden sie gerufen. D 2022.

Arte, 16.55 Uhr

MDR um 4

Diese Lebensmittel helfen bei Heuschnupfen

Nun steht er an, der alljährliche Pollenangriff auf die Nüstern. Rund 14,8 Prozent aller Menschen hierzulande leiden laut Robert-Koch-Institut an Heuschnupfen. Was sie zu sich nehmen können, um sich zu wappnen. D 2024.

MDR, 17.00 Uhr

Taxi – Fahrdienst mit ­Klönschnack

Lausige Zeiten für die Droschkenfahrerinnen und -fahrer: Seit Corona hat sich die Taxiflotte in Bremen und Niedersachsen halbiert. Es mangelt an Kundschaft, die sich chauffiertes Fahren noch leisten kann. D 2024.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Experiment Stadtfarm

Urbanes Leben im Grünen: Ein sechsstöckiges Haus im Pariser Vorort Romainville wird vertikal bepflanzt. Das so angebaute Gemüse geht, preislich nach Einkommen gestaffelt, in der Markthalle über die Theke. F 2024.

Arte, 19.40 Uhr

Grenzenlos köstlich mit Björn Freitag und Tamina Kallert

Lübeck und Timmendorfer Strand – Genussroute mit Seeluft (Folge 3)

Es geht in die Travestadt. Nicht nur die hübschen Handelsgassen der Hanse gibt es dort, sondern auch Geiles für den Gaumen: Rotweinmatjes und Fischpotpourri warten dort. Und natürlich wird der Fischbrötchenstraße entlang der Küste zum Timmendorfer Strand auch ein Besuch abgestattet. D 2024.

WDR, 20.15 Uhr

Der Elbtunnel

Pionierwerk und Staufalle

Eine architektonische Meisterleistung ist der größte Unterwasserstraßentunnel der Welt allemal. 1968 begannen die Arbeiten, doch die drei Röhren reichten nicht aus, damit der Verkehr flüssig blieb. Mitte der Neunziger dann kam ein Bohrer mit einem Durchmesser von 14,2 Metern zum Einsatz, den die Hamburgerinnen und Hamburger liebevoll »Trude« tauften. D 2023.

Das Erste, 23.35 Uhr