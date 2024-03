ZUMA Press/imago/Montage jW

»Auf dem Nebenschauplatz«

Zu jW vom 29.2.: »Lügnerische Träume«

Vielen Dank für den interessanten Einblick in das Leben von Margarethe Csonka. Dennoch finde ich es schade, dass auch in diesem Beitrag Sigmund Freud und die Psychoanalyse wieder einmal benutzt werden, um auf die Grenzen seiner Persönlichkeit und seiner Theorien hinzuweisen. Warum muss man Freud immer wieder da aufrollen, wo er »scheiterte«? Schließlich ist jeder Wissenschaftler Kind seiner Zeit und seiner sozialen Stellung. Freud hat mit seiner Entdeckung des Unbewussten und der Traumdeutung als Zugang zu verdrängten und unbewussten Schichten menschlicher Persönlichkeit, und vielem mehr, Grundlagen für eine Wissenschaft gegeben, die bis heute nicht an Allgemeingültigkeit verloren hat. Wer sich aufhängt an seinen Geschlechtertheorien, bleibt auf dem Nebenschauplatz, dem Nebenwiderspruch, stehen. Freuds Theorien sind übertragbar, ohne verfälscht zu werden.

Eine große Wissenschaft ist niemals unpolitisch, sondern wirkt auf allen Ebenen. So haben gerade die fortschrittlichen Soziologen die Theorien von Freud anerkannt (zum Beispiel die »Frankfurter Schule«). Freud steht mit Darwin, Marx und Engels unter anderem in der Tradition des Humanismus und der Aufklärung. Hinter der »Revolution der Psychoanalyse« (Marthe Robert) stand ein mutiger Mensch, ein ehrlicher und großartiger Wissenschaftler und ein wunderbarer Schriftsteller.

Ulla Ermen, per E-Mail

Im Rausch

Zu jW vom 29.2.: »Spaßbremse des Tages: MLPD-Jugend«

Vor dem Schreiben kurz gekifft? Scheint so, wenn die Hauptgegner jetzt die linken Sektierer werden. Die betonen ja eigentlich etwas Richtiges: Dass nämlich mit einer Gesellschaft etwas nicht stimmen kann, wenn sie nur im Rausch zu ertragen ist.

Joachim Seider, Berlin

Kein unvermeidliches Schicksal

Zu jW vom 28.2.: »Fatale Logik«

Sahra Wagenknecht hat recht, was die steigende Eskalationsgefahr betrifft. Ein unvermeidliches Schicksal ist das jedoch nicht. Dafür zwei Beispiele:

Franco-Spanien schickte gegen die Sowjetunion die »Blaue Division«, die offiziell, so etwa wie vorher im spanischen Krieg die »Legion Condor« der Nazis war, nur aus »Freiwilligen« bestand; weder erklärte Franco der UdSSR den Krieg noch umgekehrt. Das sicherte der Franco-Tyrannei weitere 30 Jahre Fortbestehen, bald sogar in recht gutem Verhältnis zur größten aller westlichen Demokratien, die dafür Stützpunkte erhielt.

Die Volksrepublik China entsandte andererseits 1950, als die Koreanische Volksdemokratische Republik wankte, die sog. »Volksfreiwilligen« in den Koreakrieg, von denen ein großer Teil getötet oder verwundet wurde; formal bestand dennoch kein Kriegszustand zwischen »Volkschina« – im Adenauer-Staat immer »Rotchina« genannt – und den USA. Im Gegensatz zu diesen zogen sich die chinesischen Truppen bald nach dem Waffenstillstand 1953 aus Korea zurück.

Die Gefahr einer Eskalation zum dritten Weltkrieg ist allerdings ganz real. Sahras Schlussfolgerungen sollten wir uns sehr zu Herzen nehmen. Russische Medien meinen übrigens, Macron wolle eh nur benennen, was seit langem im Gange sei: der Einsatz vieler französischer »Experten« bzw. »Freiwilliger« an der antirussischen Front.

Zum Schluss: Der Krieg in der Ukraine geht bald in sein elftes Jahr, liebe Sahra, nicht in sein drittes. Er eskalierte allerdings vor zwei Jahren, als Kiew das zweite Minsker Abkommen endgültig in die Tonne trat, die Donbassstädte massiv angriff und damit Russlands Eingreifen provozierte.

Volker Wirth, Berlin

»Bedrohung für das Imperium«

Zu jW vom 24./25.2.: »Anno … 8. Woche«

Im Juni 1926 kehrte General Augusto César Sandino aus Mexiko nach Nicaragua zurück und schloss sich der Armee der Liberalen an, die sich im Verfassungskrieg mit den Konservativen befand. Am 4. Mai 1927 unterschrieben der liberale General José María Moncada und Henry L. Stimson, Sondergesandter des USA-Präsidenten (Calvin, jW) Coolidge, den »Espino-Negro-Pakt«, der die Auslieferung Nicaraguas an die USA und die Kontrolle des Landes durch US-Marines beinhaltete.

Nach diesem Verrat erklärte Sandino seine Truppe am 2. September 1927 zur Verteidigungsarmee der Nationalen Souveränität Nicaraguas ­(Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, EDSNN). Nach fast sieben Jahren bewaffneten Kampfes unterschrieben Sandino und der liberale Präsident (Juan Bautista, jW) Sacasa im Dezember 1932 einen Friedensvertrag. Die Regierung der USA zog im Januar 1933 ihre Kontingente aus Nicaragua ab. Nach dem Abzug der US-Truppen legte die ESDNN die Waffen nieder.

Sandino begann im Gebiet des Río Coco Genossenschaften zu gründen. Sein revolutionäres Projekt stellte eine Bedrohung für die Oligarchie und das Imperium dar. Die Nationalgarde begann ihre Angriffe auf das Lager in Wiwilí, wo die meisten entlassenen Truppen Sandinos konzentriert waren. Am Abend des 21. Februars 1934 traf sich Sandino und seine Begleitung mit Präsident Sacasa. Sie schlossen ein gutes Abkommen. Sandino hatte Gold an den Ufern des Río Coco gefunden und 768 Unzen davon in ein Seidenhalstuch eingewickelt. Er zeigte Sacasa das Gold. Sie vereinbarten, einen Vertrag über die Gründung einer Mine im Nordgebiet abzuschließen. Außerdem wollte man eine Revision der Strukturen der Nationalgarde vereinbaren, die zu einer immer größeren Gefahr für alle geworden war. Auf der Rückfahrt nach dem Treffen wurden Sandino und seine Kameraden ermordet.

Am Nachmittag des 21. Februars 1934 hatte sich der Chef der Nationalgarde, Anastasio Somoza García, die Zustimmung des USA-Botschafters Arthur Bliss Lane eingeholt, Sandino zu liquidieren.

Wolfgang Herrmann, Dreesch