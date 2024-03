ZUMA Press/imago/Montage jW

Macht eh jeder

Zu jW vom 28.2.: »Schlechter Witz«

Spätestens seit dem Skandal um Lance Armstrong und dem Empöreria-Theater um Jan »Ich hab’ niemanden betrogen« Ullrich bin ich auch für Doping im Sport (gemeint sind die geplanten »Enhanced Games«). Wenn es eh jeder macht, dann am besten unter kontrollierter Aufsicht – sozusagen wie Formel 1, nur mit Tuning am Menschen. Allerhöchstens kann man hier Abzüge in der B-Note geben, weil das wieder nur ein Eitelkeitsprojekt einiger größenwahnsinniger Milliardäre ist. Für mich ist Leistungssport aber schon lange gestorben, schaue weder Olympia noch Tour de France etc. pp. Der Sportsgeist ist tot.

Marcus Blumhagen, per E-Mail

Brutale Banalität

Zu jW vom 29.2.: »Der gewöhnliche Faschismus«

Manfred Hermes beschreibt zu Recht in seiner Rezension des Films »The Zone of Interest« von Jonathan Glazer: »Von unfassbaren Grausamkeiten, millionenfacher Auszehrung, Ausbeutung und Tötung von Menschen wird man in diesem Film allerdings weder viel sehen noch hören. Das alles bleibt außerhalb des Rahmens, den hier eine Kultur des unteren deutschen Mittelstands zieht. Es gibt Besuche, Feste, Ausflüge.«

Dieser Film zeigt eine andere Perspektive und die Banalitäten des Naziregimes auf. Die Familie des Lagerkommandanten Höß lebt gleich neben dem Vernichtungslager Auschwitz in einem schönen, großräumigen Haus. Bedienstete (Frauen und Männer) sind Häftlinge. Banalitäten einer deutschen Okkupationsgesellschaft (ich erwähne im Zusammenhang mit dem Film bewusst Gesellschaft und nicht Regime).

Es handelt sich nicht nur um den »untere Mittelstand«, der sich hocharbeiten wollte, sondern wie diese Personen ihre Rolle im Aufbau einer germanistischen, kolonialistischen Kultur sehen. Im Film wird keine direkte physische Gewalt gezeigt, aber die indirekte Gewalt und eben diese Banalitäten neben den Rauchschwaden des KZ wirken brutal.

Martin Mandl, Paris

Reisen außer Rand und Band

Zu jW vom 21.2.: »Von Pionierinnen und Murales«

Reisen kann bilden, muss es nicht in jedem Fall und manchmal sogar nur ganz selten. Reisen galt den Ostdeutschen bis zur ersehnten, gefeierten westlichen Übernahme als eine existentielle und Lebensfrage: Was unter den großen Begriffen von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten im Konkreten verhandelt wurde.

Nicht selten wurde ein Zitat des Alexander von Humboldt bemüht: »Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung derer, welche sich die Welt nie angeschaut haben.«

Alexander von Humboldt (1769–1859) – Naturforscher, Entdecker, Student der Bergakademie Freiberg. Was ein Humboldt damit zu seiner Zeit zum Ausdruck brachte, dürfte relativ wenig mit dem Sich-die-Welt-Anschauen zu tun haben, das die Reisesehnsucht Ostdeutscher prägte.

Sie wollten keine Weltanschauung mehr, von der die meisten auch wenig abzuschauen vermochten. Seit mehr als drei Jahrzehnten schauen sie sich eifrig in jedem Winkel der Welt um. Ist dabei nun sehr viel mehr an Weltanschauung herausgekommen? Vielgereiste haben von der gewonnenen Weltanschauung oftmals zu berichten, von der Sonnenliege am Pool, dem Strand, dem Handtuch als Platzhalter und Beschreibungen des Buffets.

Roland Winkler, Aue

Nicht mehr die UdSSR

Zu jW vom 19.2.: »Awdijiwka gefallen«

(…) Ist es nicht merkwürdig, dass gerade die ehemaligen Bruderländer der UdSSR das heutige Russland besonders fürchten? Wo sind die Millionen Kommunisten in Osteuropa denn geblieben? Warum haben Finnland und Schweden denn jetzt Russland als große Gefahr für ihre Sicherheit gesehen? Warum unterstützt Russland die faschistische und ausländerfeindliche AfD? Warum unterstützt Russland nicht die kommunistischen Parteien in Europa?

Russland hat im Gegenteil durch seine Politik die rechten Parteien in Europa gestärkt. Das hat mit Kommunismus nichts mehr zu tun. Russland betreibt eine nationalistische Politik.

Franz Döring, per E-Mail

Linke in Israel

Zu jW vom 24./25.2.: »Israel: Ausbau von Siedlungen nach Angriff«

Es wäre gut, wenn die jW mehr aus dem Inneren der israelischen Gesellschaft und über die dortigen Entwicklungen berichten würde, mit Blick auf die linken Bewegungen und deren Haltungen zur Besatzung im Westjordanland und zum Krieg in Gaza. Unter anderem aus eigener Erfahrung, durch einen Volontariat in einem Kibbuz in den 1990er Jahren, weiß ich, dass die israelische Besetzung der Palästinensergebiete unter den Kibbuzniks äußerst unpopulär war und zumindest alle, mit denen ich gesprochen habe, für deren Beendigung waren. Auch waren es bisher gerade die linken Kibbuzim, in denen man sich traditionell, bereits lange vor der Gründung des Staates Israel, für eine friedliche Koexistenz mit der arabischen Bevölkerung in Palästina engagiert hat.

Demgegenüber hat die Politik Netanjahus und seiner rechten Regierung den Konflikt mit den Palästinensern zielgerichtet verschärft und somit die Sicherheit Israels und seiner Einwohner in Gefahr gebracht, wie sich im Oktober letzten Jahres, mit dem Überfall der Hamas, auf schreckliche Weise offenbart hat. Und deren erste Opfer, mit dem größten Blutzoll, waren ausgerechnet die linken Kibbuzim entlang des Gazastreifens.

Wie haben sich nun also, nach den Massakern der Hamas, der Entführung von über 250 Israelis, zu einem großen Teil Einwohner der Kibbuzim, und der brutalen Kriegführung der Netanjahu-Regierung in Gaza die Stimmung und die Haltung in der israelischen Linken zur Lösung des Konflikts verändert?

Marc Pilz, Cottbus