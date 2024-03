Videospielefirma EA kürzt Stellen

Bangalore. Der Videospieleanbieter Electronic Arts (EA) will im Laufe des Jahres fünf Prozent seiner Belegschaft entlassen und seinen Immobilienbestand verringern. Das teilte EA am Mittwoch (Ortszeit) mit. Zuletzt arbeiteten 13.400 Mitarbeiter für den Konzern. Auch die Konkurrenten Sony, Microsoft und das zu Tencent gehörende Unternehmen Riot Games haben in den vergangenen Monaten die Entlassung Tausender Beschäftigter angekündigt. Die Branche ist durch hohe Kreditzinsen belastet. (Reuters/jW)