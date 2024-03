China stellt auf Solarstrom um

Beijing. In China wurden 2023 deutlich mehr Solarmodule verbaut als je zuvor. Nach Angaben des Energieministeriums in Beijing betrug die neu hinzugekommene Kapazität etwa 216 Gigawatt, 2022 waren rund 87 Gigawatt hinzugekommen. Zum Vergleich: In Deutschland betrug der Zubau im vergangenen Jahr laut Bundesnetzagentur 14,1 Gigawatt. Aus den Zahlen des chinesischen Ministeriums geht hervor, dass die Gesamtleistung vor allem mittels Solarkraftwerken erhöht wurde. Bisher war der Ausbau vor allem durch Installationen auf Dächern privater oder gewerblich genutzter Gebäude vorangetrieben worden. Nun gibt es riesige Solarprojekte in entlegenen Gebieten wie der Provinz Xinjiang im Nordwesten oder in der autonomen Region Innere Mongolei. (dpa/jW)