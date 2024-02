IG Metall für Erweiterung von Tesla-Gelände

Grünheide. Die IG Metall sieht die geplante Erweiterung Teslas »Gigafactory« positiv. Die Gewerkschaft unterstütze »grundsätzlich« den Ausbau, »durch den Tausende Arbeitsplätze in der Autoindustrie« entstünden, so der IG-Metall-Bezirksleiter für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Dirk Schulze, gegenüber dpa am Sonntag. Der US-Autobauer müsse aber »den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern« suchen und auf »Bedenken und Einwände« eingehen. Eine Erweiterung »mit einer Nahezuverdoppelung an Industriearbeitsplätzen« sei »ein Gewinn« für Berlin und Brandenburg sowie »ein größeres Einzugsgebiet« darüber hinaus. Bei einer Befragung zum Ausbau hatten sich jedoch knapp 65 Prozent der Befragten gegen weitere Waldabholzungen und Flächenversiegelungen ausgesprochen. (dpa/jW)