DGB-Gewerkschaften mit Mitgliederzuwachs 2023

Berlin. Die DGB-Gewerkschaften haben im vergangenen Jahr teilweise wieder Mitgliederzuwächse verzeichnen können. Wie das Statistikportal Statista am Montag mit Verweis auf aktuelle Zahlen des Gewerkschaftsbundes mitteilte, hatten die Gewerkschaften Verdi (plus 2,2 Prozent), GEW (plus 1,1 Prozent) und NGG (plus 1,3 Prozent) sowie die im DGB organisierte Berufsvereinigung »Gewerkschaft der Polizei« 2023 wieder mehr Mitglieder gewonnen. Die Industriegewerkschaften Metall (IG Metall), Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) sowie Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) verloren dagegen 0,5 bzw. 1,4 bzw. 4,0 Prozent ihrer Anhänger. Insgesamt waren 2023 rund 5,66 Millionen Menschen organisiert, rund eine halbe Million weniger als noch vor zehn und mehr als eine Million weniger als noch vor 20 Jahren. (jW)