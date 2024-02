EU erteilt Lobbyisten von Amazon Hausverbot

Strasbourg. Die Lobbyisten des US-Konzerns Amazon haben künftig offiziell keinen Zugang mehr zu den EU-Parlamentsgebäuden in Brüssel und Strasbourg. Amazon bestätigte am Dienstag abend, dass den Mitarbeitenden des Unternehmens ihre Zugangskarten entzogen wurden. Gewerkschaften und Organisationen wie Lobby Control werfen dem Unternehmen vor, bei der Kontrolle der Arbeitsbedingungen an Amazon-Standorten die Zusammenarbeit mit der EU zu verweigern. Die Parlamentarier zeigten Amazon nun die »rote Karte«, begrüßte Lobby Control die Entscheidung. (AFP/jW)