Wetterkatastrophen belasten Wirtschaft

Zürich. Die Philippinen erleben nach einer Studie des Rückversicherers Swiss Re bezogen auf ihre Wirtschaftsleistung weltweit die größten Schäden durch Wetterkatastrophen. Die Schäden machten dort nach modellierten Schätzungen aktuell drei Prozent des BIP aus, berichtete das Swiss-Re-Institut am Mittwoch in Zürich. Deutschland lag mit Schäden im Umfang von 0,14 Prozent des BIP auf Platz 14. In absoluten Zahlen seien die Schäden in den USA aktuell mit Abstand am höchsten: rund 97 Milliarden US-Dollar jährlich. (dpa/jW)