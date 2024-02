Jeder zweiten britischen Kommune droht Pleite

London. Mit höheren Steuern und Gebühren sowie Kürzungen von Sozialleistungen reagieren etliche britische Gemeinderäte auf den drohenden finanziellen Ruin. Unter den teilnehmenden Kommunen gaben in einer Umfrage der Denkfabrik »Local Government Information Unit« (LGIU) mehr als 50 Prozent an, sie seien in den kommenden fünf Jahren wahrscheinlich nicht in der Lage, eine ausgeglichene Bilanz vorzulegen. Daher wollen zwei Drittel einige Dienstleistungen kürzen, 90 Prozent die Kommunalsteuer sowie Gebühren und Abgaben für Leistungen wie Parken und Umweltabfälle erhöhen. Vor allem der Erhalt von Parks und Freizeiteinrichtungen sowie die Unterstützung für Kunst und Kultur seien betroffen, berichtete die BBC am Mittwoch. (dpa/jW)