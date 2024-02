Lars Klemmer/dpa Werde ich einen Witwer heiraten? Das Schwein weiß Bescheid

»In allen deutschen Gegenden spuken, meist zwischen 11 und 12 Uhr, schwarze, weiße, schwarzweiße, graue, rote, feurige und feueratmende Schweine, manchmal mit Feueraugen«, weiß das Handbuch des Deutschen Aberglaubens (HDA). »Sie laufen den Leuten nach, zwingen sie, auf ihnen zu reiten und verschwinden dann plötzlich, verlocken den Wanderer und hetzen ihn, bis er sie durch den Namen Gottes, durch Fluchen oder des Teufels Namen vertreibt. Sie verschwinden im Wasser oder schlüpfen auf wunderbare Wiese durch den Zaun. Wer sie sieht, bekommt einen geschwollenen Kopf (…). Vielfach erscheinen als Schweine Tote, die keine Ruhe im Grabe finden und als ›Wiedergänger‹ die Lebenden behelligen, ›verwünschte‹ Seelen, die zur Strafe in Schweine verwandelt wurden, Ermordete oder Menschen, die eine Schuld auf sich geladen, wie z. B. Selbstmörder, oder Frevel begangen haben. Zahlreich unter ihnen sind die Hartherzigen, Geizigen und Wucherer vertreten, die nun als hungrige Schweine mit den Schweinen fressen müssen, und die Unredlichen und Betrüger, unter letzteren vielfach Frauen; Kindesmörderinnen müssen als Säue mit Ferkeln umgehen« usw.

Das waren noch Zeiten! Schweine galten als Teufels- und Hexentiere, waren aber leicht zu behexen, weshalb Schweinekauf und -zucht mit vielen abergläubischen Handlungen verbunden war. Illuster ist das Eheorakel des Schweinestallhorchens in der Andreas-, Thomas- oder Christnacht (also zum 1., 22. bzw. 25. Dezember). Die junge Frau muss nackt zum Schweinestall laufen oder je nach Version auf einem Besenstiel dorthin reiten und an die Wand klopfen. Antwortet ein erwachsenes Schwein, so wird es von einem Witwer oder älteren Mann geheiratet; grunzt ein Ferkel, bekommt sie einen jungen Mann; regt sich nichts, bleibt sie vorerst ledig. Wenn junge Männer klopfen, entscheidet die Antwort der Schweine über die Liebenswürdigkeit der Frau: Je leiser das Grunzen, desto braver die Zukünftige. Was sich die Junggesellen wünschten, lässt das HDA leider offen.