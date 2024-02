WTO korrigiert Handelserwartungen

Abu Dhabi. Der globale Warenaustausch könnte sich der Welthandelsorganisation WTO zufolge in diesem Jahr schwächer entwickeln als bislang vorhergesagt. Das Handelsvolumen dürfte bereits im vergangenen Jahr das noch im Oktober erwartete Wachstum von 0,8 Prozent verfehlt haben, sagte WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala am Montag in Abu Dhabi. »Angesichts der Abwärtsrisiken könnten wir die Wachstumsrate des Warenhandels von 3,3 Prozent für dieses Jahr wahrscheinlich unterschreiten«, fügte sie hinzu. Handelsminister aus fast allen Ländern der Welt treffen sich derzeit in Abu Dhabi auf Einladung der WTO, um vier Tage lang über neue globale Handelsregeln zu beraten. (Reuters/jW)