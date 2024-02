BRD rutscht im OECD-Ranking wieder ab

Berlin. Wie gewonnen, so zerronnen: Deutschland muss seinen frisch erworbenen Titel als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach Prognose der OECD in diesem Jahr wieder abtreten. Japan werde voraussichtlich vorbeiziehen, sagte der Deutschland-Experte der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Robert Grundke, am Montag laut Reuters. Grund dafür sind Wechselkursbewegungen. (Reuters/jW)