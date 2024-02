Für die jW-Leserschaft ist der Kampf für die Freiheit von Julian Assange ein zentrales Anliegen. Dies zeigte sich erneut am Donnerstag abend als MdB Sevim Dagdelen (r.) und die Leiterin des jW-Ressorts Außenpolitik, Ina Sembdner, von ihren Eindrücken der jüngsten Anhörung im Fall USA versus Assange aus London berichteten. Rund 80 Gäste folgten der Vorführung des Films »War on Journalism« von Juan Passarelli. jW-Bildchefin Ivett Polyak-Bar Am ließ die Anwesenden in die Stimmung vor den Royal Courts of Justice eintauchen. Am Ende waren sich alle einig: Aufgeben ist keine Option. (jW)