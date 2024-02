UK-Behörde: Rücksicht auf Menopause

London. Die britische Kommission für Gleichberechtigung und Menschenrechte (EHRC) fordert Rücksichtnahme auf Frauen in der Menopause. Die Kommission veröffentlichte am Donnerstag einen Leitfaden, worauf Unternehmen achten sollen. »Wechseljahrsbeschwerden können erhebliche Auswirkungen auf Frauen am Arbeitsplatz haben«, teilte die EHRC mit. Wenn die Beschwerden über längere Zeit gravierend seien, könnten die Symptome einer Behinderung gleichkommen. Arbeitgeber seien dann rechtlich verpflichtet, angemessene Anpassungen vorzunehmen. So könnte Frauen erlaubt werden, wenn möglich, von daheim zu arbeiten oder bei den Arbeitszeiten flexibler sein, etwa wenn sie Probleme beim Schlafen hätten, teilte die Aufsichtsstelle mit. (dpa/jW)