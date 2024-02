BRD: Haft für wiederholte Vergewaltigung

Nürnberg. Wegen zahlreicher Vergewaltigungen von Frauen in einer Asylunterkunft in Nürnberg ist ein früherer Sicherheitsmitarbeiter zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth sprach den 54jährigen am Montag unter anderem der 67fachen Vergewaltigung schuldig, wie eine Sprecherin sagte. Opfer waren demnach zwei Bewohnerinnen der Unterkunft. Eine dritte Frau habe er sexuell belästigt. Der frühere Sicherheitsmann hatte in der Unterkunft gearbeitet. Nach Feststellung des Gerichts vergewaltigte er eine Frau über einen längeren Zeitraum hinweg insgesamt 62mal, eine andere fünfmal. Er sitzt bereits seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (AFP/jW)