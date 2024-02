Nachschlag: Defätistische Fakten

Pool/UkrainianxPresidentia/IMAGO/ZUMA Wire

Die NATO-Influencerin Florence Gaub weiß genau, »mit Pessimismus gewinnt man keinen Krieg«. Deshalb kann sie es nicht ausstehen, wenn die ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf berichtet, dass in der Ukraine niemand mehr an einen Sieg glaubt, und viele den Krieg beenden wollen. Dafür seien die ukrainischen Eliten mittlerweile auch bereit, Gebiete an Russland abzutreten. Mantramäßig wiederholt die »Konfliktforscherin« Gaub ihre Forderungen nach Waffenlieferungen: »wie Selenskij ja auch in München (›Siko‹) gesagt hat: weiter Unterstützung, weiter ganz klar signalisieren, alles was nötig ist, um am Ende das Ziel zu erreichen.« Das Ziel ist der Sieg über Russland. Dafür müssten auch die Deutschen endlich mehr aushalten, so wie im »Herbst 1941«. Auch die Schilderungen der Kriegsreporterin Eigendorf zum katastrophalen Zustand der ukrainischen Armee sind für Gaub lediglich kontraproduktiver Defätismus. Wenn die Fakten für diese NATO-Strategin keine Rolle spielen, dann ist ein »Frühling 1945« absehbar. (bk)