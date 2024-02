Amazon steigt auf in Börsenindex Dow Jones

New York. Der US-Handelsgigant Amazon steigt an der Börse in die sogenannte Königsklasse auf. Die Aktie des Unternehmens werde zum 26. Februar in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen, teilte der Indexanbieter S & P Dow Jones Indices am Dienstag (Ortszeit) mit. Weichen muss dafür das Papier der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance, die erst vor einigen Jahren die Aufnahme in den weltweit bekanntesten Aktienindex geschafft hatte. (dpa/jW)