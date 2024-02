Europa senkt Gasverbrauch deutlich

Brüssel. Die Staaten in Europa haben ihren Gasverbrauch seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor zwei Jahren einer Studie zufolge um 20 Prozent gesenkt. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der US-Denkfabrik Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) sank die Nachfrage insbesondere in Deutschland, Italien und Großbritannien. Dem IEEFA zufolge geht der Rückgang insbesondere auf erhöhte Energieeffizienz und »Steuerung der Nachfrage« zurück, aber auch auf die Folgen der drastisch gestiegenen Gaspreise. (AFP/jW)