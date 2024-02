Chinesische Notenbank senkt Hypothekenleitzins

Beijing. Die Chinesische Volksbank hat den Hypothekenleitzins deutlich gesenkt. Wie die Zentralbank am Dienstag mitteilte, wurde der Leitzins für fünfjährige Kredite (LPR) um 25 Basispunkte von 4,25 Prozent auf 3,90 Prozent gesenkt. Laut Reuters handelt es sich um die größte Absenkung des Zinssatzes seit seiner Einführung vor fünf Jahren. Den einjährigen Kreditzins für Haushalte und Firmen beließ die Volksbank bei 3,45 Prozent. Die Senkung des Hypothekenzinses wirkt sich direkt auf die Kreditkosten am Immobilienmarkt aus. Die Immobilienwirtschaft der Volksrepublik steckt seit Monaten in einer schweren Krise. (Reuters/AFP/jW)