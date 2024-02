Vice Deutschland wird eingestellt

Berlin. Die Medienmarke Vice wird in Deutschland eingestellt. Der Chefredakteur für die deutschsprachigen Angebote, Tim Geyer, veröffentlichte am Mittwoch auf der Plattform X einen Post, in dem es unter anderem heißt: »Vice Deutschland schließt Ende März nach 18 Jahren. Danach wird es keine deutschsprachigen Inhalte mehr geben.« Die Gewerkschaft Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) in Verdi hatte nach eigenen Angaben die Beschäftigten und den Betriebsrat rund um den Schließungsprozess begleitet. DJU-Landesgeschäfts­füh­rer für Berlin und Brandenburg, Jörg Reichel, sagte zu dpa: »Wir bedauern die unternehmerische Entscheidung, Vice in Deutschland einzustellen. Der Journalismus verliert eine wichtige Stimme und ein wichtiges Format.« (dpa/jW)