Auflagenrückgang bei Zeitungen verstärkt sich

Berlin. Experten aus der Medienbranche gehen davon aus, dass sich der Auflagenrückgang von gedruckten Zeitungen in Deutschland verstärken wird. Sie rechnen mit einem Rückgang der Printabozahlen um sieben Prozent in diesem Jahr, wie aus der Erhebung »Trends der Zeitungsbranche 2024« hervorgeht, die der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und die Hamburger Unternehmensberatung Highberg am Dienstag präsentierten. Zugleich werden die Digitalabos demnach stark wachsen. Der Rückgang im Printwerbemarkt werde sich zudem etwas abschwächen, lautet die Prognose. (dpa/jW)