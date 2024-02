Xinjiang: Ampelpolitiker fordern VW-Rückzug

Berlin. Ampelpolitiker fordern Volkswagen zu einem Rückzug aus der chinesischen Provinz Xinjiang auf. Diese müsse »für westliche Unternehmen, so auch für VW, zu einem ›No-Go‹ werden«, sagte FDP-Politikerin Renata Alt dem Tagesspiegel am Montag. »VW muss Xinjiang verlassen«, sagte dort auch der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer. VW betreibt dort ein Werk in einem Joint Venture mit dem chinesischen Hersteller Saic. (dpa/jW)