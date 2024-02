Thailand: Verwalter gegen Überschuldung

Bangkok. Thailand plant, hoher Verschuldung von Privathaushalten mit einem eigenen Vermögensverwalter zu begegnen. Ministerpräsident Srettha Thavisin kündigte am Montag eine entsprechende neue Firma der staatlichen Sparkasse an. Diese werde sich insbesondere um Fälle besonders hoch verschuldeter Haushalte kümmern. Die Privathaushalte sind mit insgesamt 16,2 Billionen Baht (etwa 420 Milliarden Euro) verschuldet, viele suchen Hilfe bei privaten Kredithaien. Srettha hatte kürzlich ein Hilfsprogramm in Höhe von 13 Milliarden Euro angekündigt. Es sieht vor, 50 Millionen Einwohnern jeweils 10.000 Baht (258 Euro) zu überweisen.(Reuters/jW)