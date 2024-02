Japan: Daihatsu nimmt Produktion wieder auf

Kyoto. Die Toyota-Tochter Daihatsu hat nach mehr als einem Monat die Produktion in Japan wieder teilweise aufgenommen. Ein Unternehmenssprecher erklärte am Montag, in Kyoto würden wieder zwei Modelle gefertigt. Ende Februar sollen weitere zehn Modelle folgen. Das Verkehrsministerium hatte vergangene Woche erklärt, Daihatsu erfülle die Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen hatte im Dezember eingeräumt, Sicherheitstests, unter anderem Unfallprüfungen, aus »extremem Zeitdruck« heraus über mehrere Jahre gefälscht zu haben. Die gesamte Produktion in Japan wurde deshalb unterbrochen. (AFP/jW)