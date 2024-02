Kirgistan: USA mischen sich ein

Bischkek. Der Präsident Kirgistans, Sadyr Dschaparow, hat den USA in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung unerlaubte Einmischung in die Angelegenheiten seines Landes vorgeworfen. US-Außenminister Antony Blinken hatte kürzlich in einem Brief an Dschaparow dessen Gesetzesvorhaben zur Kontrolle der Arbeit »ausländischer Agenten« in Kirgistan kritisiert. Dschaparow erklärte nun, das neue Gesetz werde es ermöglichen, die Arbeit von in Kirgistan tätigen Nichtregierungsorganisationen »zu klären und zu rationalisieren«. (AFP/jW)