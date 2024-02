Aldi baut Großbritannien-Geschäft weiter aus

London. Der deutsche Discounter Aldi baut sein Geschäft in Großbritannien weiter aus. Aldi teilte am Montag mit, in diesem Jahr insgesamt 550 Millionen Pfund (644 Millionen Euro) in den Aufbau neuer sowie in die Modernisierung bestehender Filialen zu investieren. Aldi betreibt bisher mehr als 1.000 Filialen in Großbritannien und gehört mit 9,3 Prozent Marktanteil zu den vier größten Einzelhändlern des Landes. Zuletzt verzeichnete Aldi UK mit einem Plus von acht Prozent zum Vorjahr nach eigenen Angaben das beste Vorweihnachtsgeschäft seiner Geschichte. (dpa/jW)