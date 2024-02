Milliardendeal in US-Energiebranche

New York. Der US-amerikanische Schiefergasproduzent Diamondback Energy bereitet die milliardenschwere Übernahme des Konkurrenten Endeavor Energy vor. Der Konzern wolle in bar und mit Aktien rund 26 Milliarden US-Dollar zahlen, teilte Diamondback am Montag mit. Endeavor ist der größte private Öl- und Gasproduzent im Permian-Becken. Zusammen würden die beiden zum drittgrößten Produzenten in der Region aufsteigen hinter Exxon und Chevron. Zuvor hatten sich bereits weitere in dem Becken aktive Konzerne zusammengeschlossen. Dazu gehörte etwa im vergangenen Jahr die rund 60 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Pioneer Natural Resources durch Exxon. (Reuters/jW)