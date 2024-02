EU will Atomkraft als »grüne« Technologie fördern

Shamil Zhumatov Arbeiter einer Uranmine mit dem uranhaltigen "Yellowcake" in Kasachstan (Zarechnoye, 7.12.2006)

Brüssel. Unter einem Gesetz für »grüne Industrien« will die Europäische Union künftig auch Atomenergie als »nachhaltig« fördern. Die Unterhändler von Europaparlament und EU-Ländern einigten sich am Dienstag auf eine Vorlage, derzufolge nukleare Technologien zu förderwürdigen sauberen Industrien zählen. Mit dem Gesetz soll unter anderem die Energieversorgung in der EU unabhängiger von Drittstaaten werden.

Mit der Einigung könne die EU »die weltweite Führungsrolle bei sauberen Technologien zurückzuerobern«, hieß es in einer Erklärung der Mitgliedsländer. Der Kompromiss enthält eine Liste sogenannter strategisch wichtiger Technologien und ihrer Komponenten. Dazu gehören neben Kernspaltung etwa Wind- und Solaranlagen, Batterien oder Wärmepumpen. Frankreich, Schweden und Polen hatten darauf gedrängt, die Industrieförderung für nukleare Technologien zu öffnen. Das Europaparlament und der Rat der Mitgliedstaaten müssen dem Gesetz noch formal zustimmen. (AFP/jW)