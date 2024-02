US-Banken 2023 mit Milliardengewinn

New York. Im US-Bankensektor sind die Gewinne im Schlussquartal 2023 um beinahe 45 Prozent eingebrochen. Wie die Financial Times am Sonnabend berichtete, war der Rückgang der Quartalsgewinne auf insgesamt 38 Milliarden US-Dollar der größte seit dem zweiten Quartal im Coronajahr 2020. Demnach wurden die größten US-Banken durch die 16 Milliarden US-Dollar schwere Rettung des Einlagensicherungsfonds belastet, der durch die Insolvenzen der Silicon Valley Bank sowie der Geldhäuser Signature und First Republic erschöpft war. Der Sektor verzeichnete ein Jahresplus von 256 Milliarden US-Dollar. (jW)