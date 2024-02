Chinas Banken vergeben Kredite auf Rekordniveau

Beijing. In China haben die Banken zum Jahresbeginn neue Kredite auf Rekordniveau ausgereicht und damit Impulse zur Konjunkturerholung gesetzt. Die Geldhäuser vergaben im Januar neue Darlehen in der Landeswährung im Gesamtvolumen von 4,92 Billionen Yuan (rund 634,5 Milliarden Euro), wie aus am Freitag vorgelegten Daten der Notenbank hervorgeht. Dies ist mehr als das Vierfache des im Dezember ausgereichten Kreditvolumens. Um die Wirtschaft zu stützen, hat die Zentralbank erst jüngst den Reservesatz für Geschäftsbanken (RRR) um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Damit wurden rund eine Billion Yuan (umgerechnet rund 128 Milliarden Euro) an Liquidität für das Finanzsystem freigesetzt. (Reuters/jW)