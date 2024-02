Vorwürfe gegen SZ-Vizechefredakteurin

München. Das Kommissionsteam für eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gegen die Vizechefredakteurin der SZ, Alexandra Föderl-Schmid, zu ihrem Umgang mit Quellen in journalistischen Texten steht fest. Die SZ-Chefredaktion teilte am Mittwoch mit: »Der frühere Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann soll gemeinsam mit der Leiterin der Deutschen Journalistenschule, Henriette Löwisch, und dem Eichstätter Journalistikprofessor Klaus Meier die Vorwürfe gegen die stellvertretende SZ-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid aufklären.« Die Zeitung machte am Montag zudem bekannt, dass Föderl-Schmid die Uni Salzburg gebeten habe, ihre 1996 eingereichte Doktorarbeit zu überprüfen. Hintergrund sind Vorwürfe, die durch eine Plagiatsprüfung des Kommunikationswissenschaftlers Stefan Weber aufgekommen sind. (dpa/jW)