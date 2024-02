Offener Brief der Architektenkammer Berlin für den Erhalt des SEZ in Berlin

Emmanuele Contini/IMAGO SEZ im Magazin Hochtief-Nachrichten und Originalpläne des Gebäudes

In einem von der Architektenkammer Berlin am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief sprechen sich deren Präsidentin Theresa Keilhacker, die Direktorin des Aedes Architekturforums, Kristin Feireiss und der emeritierte Professor Adrian von Buttlar vom Institut für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik der Technischen Universität Berlin für den Erhalt des vom Abriss bedrohten Sport- und Erholungszentrums (SEZ) in Berlin-Friedrichshain aus:

Mit Besorgnis verfolgt die deutsche und internationale Fachwelt die Pläne der Senatsverwaltung, ein weiteres denkmalwürdiges Kulturerbe der DDR-Vergangenheit abzureißen. Bei allem Respekt vor der Vielzahl an Zwängen und Abwägungen, denen sich eine wachsende Stadt stellen muss, stellt sich die Frage nach der Unausweichlichkeit der Zerstörung von einem Meisterwerk der berlinspezifischen »Organischen Architektur« und des weltweit wiederentdeckten sogenannten Brutalismus. Beide Strömungen sind längst europäische Architekturgeschichte geworden und das SEZ besitzt in diesem Sinne, entsprechend dem Berliner Denkmalschutzgesetz und nach dem einhelligen Urteil der Fachleute, nach Eigenschaft und Bedeutung zweifellos den Status eines Denkmals, auch wenn die förmliche Eintragung in die Denkmalliste (nachrichtliches Listenverfahren) noch bevorsteht.

Als langjährige ExpertInnen für die Erforschung und Vermittlung der modernen Architektur und engagierte VorkämpferInnen für den Schutz des jüngsten Architekturerbes appellieren wir an alle Verantwortlichen, diese nicht nur für die Geschichte der Architektur, für Architekturfreunde und Touristen, sondern auch für die Kultur- und Stadtgeschichte sowie für die lokale Identität unverzichtbare Ikone der Nachkriegsepoche zu erhalten. Sie ist ein Dokument einer durch Kreativität, Experimentierfreudigkeit und ausdrucksstarke Formgebung gekennzeichneten Phase der Architekturentwicklung, die die besonderen Funktionen der Bauten anschaulich vermittelt.

Das Sport- und Erholungszentrum (SEZ) wurde 1981 von der Aufbauleitung Sondervorhaben Berlin unter Leitung von Erhardt Gißke fertiggestellt. (…) Das SEZ war zu DDR-Zeiten ein öffentliches Vorzeigeprojekt der Partei- und Staatsführung, aber mit seinem interessanten Sport- und Freizeitangebot, sowie der modernen und offenen Architektur tatsächlich auch ein Publikumsmagnet.

Architektur bildet die Basis städtischer Identität. Angesichts der zerstörerischen Geschichte des 20. Jahrhunderts sind es gerade in Berlin die Leistungen des Wiederaufbaus in West wie Ost, die die Stadt prägen und als lebendige Dokumente die Hoffnungen und (natürlich nicht immer eingelösten) Glücksversprechen der jüngeren Zeitgeschichte erlebbar machen. In den letzten Jahren sind viele der lange diskreditierten Bauzeugnisse der Nachkriegsmoderne erforscht, in Wert gesetzt und in einigen Fällen vorbildlich saniert worden. (…) Ihre Erfolgsgeschichten können beispielgebend auch für die Zukunftsentwicklung des SEZ sein.

Wir appellieren an Sie als Verantwortliche, den beiden mittlerweile von mehreren tausend Personen unterzeichneten Petitionen zu folgen und jetzt, da das Ensemble wieder in das Eigentum Berlins zurückgefallen ist, Wege der Bewahrung, Sanierung, nachhaltigen Ertüchtigung und behutsamen baulichen Ergänzung auf dem Grundstück zu suchen. (…)