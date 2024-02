UK: Gruppe »Homeland« hat Zulassung als Partei

Edinburgh. Im Vereinigten Königreich ist die äußerst rechte Gruppe »Homeland« jetzt offiziell als Partei registriert, wie das schottische Investigativportal The Ferret am Freitag berichtete. Damit könne die Gruppe nun Kandidaten für Wahlen in Schottland, Wales und England aufstellen. Dem Bericht zufolge erklärte die neue rassistische »Homeland Party« (HP), sie wolle »die Politik auf die Grundlagen von Nation und Gemeinschaft zurückführen« und ein »verbindliches Referendum über die Einwanderung« fordern. Die HP wurde laut The Ferret im April 2023 von Kenneth Smith, einem früheren Funktionär der British National Party in Schottland, gegründet. (jW)